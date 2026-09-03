Путин рассказал о неожиданной встрече с «хозяином тайги» на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от недавней встречи с диким амурским тигром во время поездки по лесу на Дальнем Востоке.
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