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Олег Иванов о спаде «Зенита»: «Есть набор профессионалов, но нет своего Горлуковича – того, кто может ударить кулаком по столу. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?»

Петербургский клуб проиграл последние два матча в Мир РПЛ и после 18 туров занимает в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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