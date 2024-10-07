Русский поэтический канон: век ХХ, гамбургский счёт

Исходный замысел: откуда что взялось В разных беседах о русской поэзии году так в 2020-2021 родилась идея: надо бы как-то упорядочить русский поэтический Олимп и попробовать наглядно представить, кто есть.
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