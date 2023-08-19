ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 августа 2023 года

Энергия дня двадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 715 = Божественное руководство ведёт нас в позитивном и полезном направлении= Будущее - это движущаяся цель, над которой вам нужно работать = Быть связанной с духовными первопроходцами тросом Жизни = В Душе зарегистрированы все данные вашего эмоционального опыта =Великие Божественные сущности из Великого Центрального Солнца = В жизни настоящего человека всегда найдётся место для ратного подвига = Все болезни в органах вызваны тем, что в них не хватает жизненной Энергии =Всё, что в итоге имеет смысл - это то, что ты испытал Любовь = В человеке от природы заложена потребность в поиске смысла Жизни = Единственный разумный способ обучать - это подавать пример =Если будешь делать только то, что легко, ты всегда будешь слабым =Если вы уходите и вас никто не зовёт обратно - вы идёте в верном направлении = Если мужчина хочет что-то делать - он делает, если не хочет - не делает =Если Общество живёт по принципам Кона, а не по Законам, оно более жизненно = Если постоянно следовать советам - проживёшь чужую Жизнь = Иногда нам кажется, что в этом Мире жить невозможно, но.