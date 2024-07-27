Чем заняться дома: «Декамерон», новый Тайка Вайтити и лекция о Высоцком

Посмотреть «Декамерон» Netflix XIV век, Европу поедает «черная смерть». Группа напыщенных и брезгливых флорентийских аристократов запирается на вилле «в красивой, не зараженной сельской местности», чтобы провести там разгульный карантин.
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