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2Drots играет против AVG, GOATS с Hoops. Расписание 8-го тура

5 мая, воскресенье AVG – 2Drots – 17:00 Rocket Team – DAWGS – 17:40 Hoops – 2Drots – 18:30 Hardcore – AVG – 19:10 DAWGS – GOATS – 20:25 Players club – Hardcore – 21:05 GOATS – Hoops – 21:45 Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

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