Россиянам объяснили, что меняется в правилах вычета на детей с 2025 года

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, Никита Чаплин разъяснил в беседе с RT, что 1 января 2025 года вступают в силу новые правила по стандартным вычетам на детей, которые внесут значительные изменения в размер и порядок предоставления налоговых вычетов для родителей.