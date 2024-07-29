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Россиянам объяснили, что меняется в правилах вычета на детей с 2025 года

Россиянам объяснили, что меняется в правилах вычета на детей с 2025 года

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, Никита Чаплин разъяснил в беседе с RT, что 1 января 2025 года вступают в силу новые правила по стандартным вычетам на детей, которые внесут значительные изменения в размер и порядок предоставления налоговых вычетов для родителей.

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