В РТУ МИРЭА создали автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат

В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты данного вуза разработали автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат БПА-МИРЭА-Т, способный выполнять аварийные и ремонтные работы на глубине до ста метров.
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