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Политолог Блохин: Украина лишилась половины западной помощи, приходящейся на США

Политолог Блохин: Украина лишилась половины западной помощи, приходящейся на США

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT отметил, что приостановка военной помощи Украине вызвана в том числе недавним конфликтом в Овальном кабинете.

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