France's Champagne Output Set To Crash 48% As Harvest Crisis, Sliding Chinese Demand Batter Vineyards A perfect storm of sliding demand, shrinking vineyard acreage, and weather-damaged yields has sent France's Champagne output forecast for this year plunging.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым