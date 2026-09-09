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Zero Hedge

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France's Champagne Output Set To Crash 48% As Harvest Crisis, Sliding Chinese Demand Batter Vineyards

France's Champagne Output Set To Crash 48% As Harvest Crisis, Sliding Chinese Demand Batter Vineyards

France's Champagne Output Set To Crash 48% As Harvest Crisis, Sliding Chinese Demand Batter Vineyards A perfect storm of sliding demand, shrinking vineyard acreage, and weather-damaged yields has sent France's Champagne output forecast for this year plunging.

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