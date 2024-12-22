В России высказались о поджогах и взрывах в Москве из-за мошенников

Мошенники, которые заставляли россиян накануне устраивать поджоги и взрывы в Москве и области, хотели нанести вред стране и ее гражданам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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