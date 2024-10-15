В Нижегородской области сотрудники полиции и «общественный патруль» провели профилактическое мероприятие «Береги пешехода!»

«Общественный патруль» в лице юных инспекторов дорожного движения, активистов родительской общественности, педагогов образовательных учреждений, представителей Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду, а также представителей благотворительного фонда «СТОП ДТП» совместно с дорожными полицейскими приняли участие в информационно-профилактическом мероприятии, направленном на соблюдении ПДД юными пешеходами.