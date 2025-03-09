В Архангельске открыли необычную выставку о полотенцах

В Архангельском краеведческом музее начала работу выставка «Полотенце. История длиною в жизнь»Экспозиция посвящена роли полотенца в традиционной культуре – оно сопровождало человека в важнейшие моменты жизни: от рождения и брака до смерти.
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