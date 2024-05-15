«ВУШ Холдинг» увеличил число поездок за 4 месяца на 67%

Число поездок на СИМ (средств индивидуальной мобильности, которые включают самокаты и электровелосипеды) «ВУШ Холдинга» за январь-апрель 2024 года выросло до 20,7 млн, что на 67% выше показателя за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.