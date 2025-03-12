МИД КНР: Международный уголовный суд должен избегать политизации или двойных стандартов

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Международный уголовный суд /МУС/ должен осторожно осуществлять свои функции и полномочия в соответствии с законом и избегать политизации или двойных стандартов, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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