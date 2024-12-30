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В Петербурге задержали пиромана, поджегшего бытовку у храма Архангела Михаила

В Петербурге задержали пиромана, поджегшего бытовку у храма Архангела Михаила

В Приморском районе полиция задержала подозреваемого в поджоге бытовки у храма Архангела Михаила. Правоохранители также обнаружили его причастность к горящей двери в одном из подъездов соседнего от храма дома.

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