Президент Молдавии заявила о появлении шанса на воссоединение страны с Приднестровьем

У Молдавии появилась возможность воссоединиться с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду во время мероприятия по возложению цветов в память о людях, погибших в Приднестровском конфликте.
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