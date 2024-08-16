Айнур Курманов. Как писал неоднократно автор этих строк ранее, Астана по наущению англосаксов пытается выстроить при содействии Баку и Анкары собственный военно-политический блок в Центральной Азии, что не просто противоречит и разрушает ОДКБ, но фактически создаёт базу по формированию базы по продвижению НАТО.
Казахстан создает антироссийский военный альянс в Центральной Азии
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СК
Степан Капуста
Очевидно, что выход России из ОДКБ (ЕАЭС и пр) резко ускорит переход стран Центральной Азии на враждебную сторону, поэтому таких шагов наше руководство делать не станет. Но ведь тенденция свидетельствует о том, что процесс уже не остановить. Значит России нужно предпринимать какие-то экономические шаги, которые больно ударят по благополучию народов этих стран и вызовут в них желаемую для России реакцию. Как говорится "если предостережения недостаточно - нужен горький урок". Или снова будем сидеть на берегу реки, ожидая...
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