Казахстан создает антироссийский военный альянс в Центральной Азии

СК

Степан Капуста

Очевидно, что выход России из ОДКБ (ЕАЭС и пр) резко ускорит переход стран Центральной Азии на враждебную сторону, поэтому таких шагов наше руководство делать не станет. Но ведь тенденция свидетельствует о том, что процесс уже не остановить. Значит России нужно предпринимать какие-то экономические шаги, которые больно ударят по благополучию народов этих стран и вызовут в них желаемую для России реакцию. Как говорится "если предостережения недостаточно - нужен горький урок". Или снова будем сидеть на берегу реки, ожидая...