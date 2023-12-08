Более 100 должностных лиц привлекли в этом году в Крыму к уголовной ответственности за взятки

В этом году в Крыму к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено142 должностных лица, сообщил в интервью «Крымской газете» заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК полковник полиции Армен Саакян.