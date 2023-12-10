Всемирный день борьбы со СПИДом (ЮНЭЙДС).

Мир сможет покончить со СПИДом, если борьбу возглавят сообщества. Организации сообществ, столкнувшихся с ВИЧ, пострадавших от него или находящихся в группе риска, находятся на передовой противодействия эпидемии.
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