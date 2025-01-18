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Times: каждый 45-й долларовый миллионер покидает Британию из-за налогов

Times: каждый 45-й долларовый миллионер покидает Британию из-за налогов

С момента прихода к власти лейбористов (премьер-министр Кир Стармер) и объявления новой налоговой политики, которая отпугивает инвесторов, Великобритания столкнулась с беспрецедентным оттоком миллионеров.

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