Times: каждый 45-й долларовый миллионер покидает Британию из-за налогов

С момента прихода к власти лейбористов (премьер-министр Кир Стармер) и объявления новой налоговой политики, которая отпугивает инвесторов, Великобритания столкнулась с беспрецедентным оттоком миллионеров.
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