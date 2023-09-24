Лаборатория «Сказки. Детям» заработала в Московском областном драмтеатре

В Московском областном театре драмы и комедии начала работу театральная лаборатория «Сказки. Детям». Современные режиссеры подготовят и представят эскизы сказок по произведениям Пушкина и Ершова, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В Московском областном театре драмы и комедии начала работу театральная лаборатория «Сказки. Детям». Современные режиссеры подготовят и представят эскизы сказок по произведениям Пушкина и Ершова, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
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