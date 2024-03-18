«Яблоневый сад» Сергея Артемьева. Светлой памяти кубанского казака посвящается…

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На открытии выставки присутствовали руководители Сочи, представители творческой интеллигенции города, казаки Черноморского казачьего округа, члены совета стариков хуторского казачьего общества «Навагинское», воспитанники подросткового военно-патриотического казачьего клуба «Святогорец».

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