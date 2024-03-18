«Яблоневый сад» Сергея Артемьева. Светлой памяти кубанского казака посвящается…

На открытии выставки присутствовали руководители Сочи, представители творческой интеллигенции города, казаки Черноморского казачьего округа, члены совета стариков хуторского казачьего общества «Навагинское», воспитанники подросткового военно-патриотического казачьего клуба «Святогорец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии