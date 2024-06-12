В Петербурге на бывшем заводе Hyundai после перезапуска собрали почти 8 тысяч автомобилей

Производство началось в феврале 2024 года На бывшем заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus «Автомобильный завод АГР» в Петербурге с начала возобновления производства было собрано 7 900 автомобилей, сообщает «Piter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии