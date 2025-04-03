Потребление в России продолжает расти, несмотря на замедление экономики

Данные Росстата и аналитиков указывают на сохранение высокого спроса среди россиян. В первом квартале 2025 года реальные зарплаты продолжили рост, увеличившись в январе на 6,5% по сравнению с прошлым годом.
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