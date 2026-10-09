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Мировое обозрение

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«Укрэнерго» сообщило о новой тактике ударов ВС РФ по энергосистеме Украины

«Укрэнерго» сообщило о новой тактике ударов ВС РФ по энергосистеме Украины

Главное в тезисах: Смена приоритетов: «Укрэнерго» официально признало, что ВС РФ перешли к непрерывным ударам по подстанциям и линиям электропередачи вблизи крупных городов, сместив фокус с генерации на магистральные сети.

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