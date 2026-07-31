Соловьёв призвал считать зарплаты иностранных спортсменов в ракетах

Общественный резонанс вокруг зарплат легионеров в российском спорте вышел на новый уровень. Телеведущий Владимир Соловьёв предложил радикально изменить систему координат: считать гонорары иностранных футболистов не в деньгах, а в единицах вооружения.
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