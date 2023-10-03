Нелегальные казино и букмекеры втягивают граждан в отмывание денег

Онлайн-казино и букмекеры распространяют схемы по втягиванию россиян в процесс отмывания средств. Об этом «Известиям» рассказала председатель правления НКО «Мобильная карта» (назначена единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов) Елена Шейкина.