Утром 16 октября поездка от Комсомольской площади до набережной в Ростове подорожала с 300 до 600 рублей на фоне начавшегося дождя.
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