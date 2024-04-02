Надо периодически обстреливать территорию Азербайджана, чтобы спровоцировать Баку на ответный удар. Потом сказать, что ОДКБ не выполняет миссию по защите своего драгоценного члена, а потому "Иван геть", охраной свободной Армении будут заниматься другие.
Как Армении побыстрее выйти из ОДКБ –
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Армяне, вы что не понимаете куда ведёт вас эта волосатая обезьяна? Очнитесь, и гоните его прочь! Армения ваша Родина, сберегите её для своих внуков.
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16 час.
star
каждый народ достоин своего правительства
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14 час.
Виктор Онегин
Армяне что живут в России рассказали о бардаке в Армении. Да и Путин не в восторге от их действий.Что там происходит? С Украиной понятно там готовили "почву" задолго до Зеленского. Можно неграмотному политику наобещать с три короба,да только где эти "короба" брать ни кто не знает. Если умные армяне не понимают что их ждёт сценарий Украины. мы то русские здесь причём? Одной американской базой больше. подлёт меньше трёх минут и не только база пострадает. Что трудно узнать по чём армян покупают??
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12 час.
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