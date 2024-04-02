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Закон и Порядок

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Как Армении побыстрее выйти из ОДКБ –

Как Армении побыстрее выйти из ОДКБ –

Надо периодически обстреливать территорию Азербайджана, чтобы спровоцировать Баку на ответный удар. Потом сказать, что ОДКБ не выполняет миссию по защите своего драгоценного члена, а потому "Иван геть", охраной свободной Армении будут заниматься другие.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Армяне, вы что не понимаете куда ведёт  вас эта волосатая обезьяна?  Очнитесь,  и гоните его прочь! Армения ваша Родина, сберегите её для своих внуков.
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16 час.
star
каждый народ достоин своего правительства
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14 час.
Виктор Онегин
Армяне что живут в России рассказали  о бардаке в Армении. Да и Путин не в восторге от их действий.Что там происходит? С Украиной понятно там готовили &quot;почву&quot; задолго до Зеленского. Можно неграмотному политику наобещать с три короба,да только где эти &quot;короба&quot; брать ни кто не знает. Если умные армяне не понимают что их ждёт сценарий Украины. мы то русские здесь причём? Одной американской базой больше. подлёт меньше трёх минут и не только база пострадает. Что трудно узнать по чём армян покупают??
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12 час.

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