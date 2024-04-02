Как Армении побыстрее выйти из ОДКБ

Армяне, вы что не понимаете куда ведёт вас эта волосатая обезьяна? Очнитесь, и гоните его прочь! Армения ваша Родина, сберегите её для своих внуков.

Виктор Онегин

Армяне что живут в России рассказали о бардаке в Армении. Да и Путин не в восторге от их действий.Что там происходит? С Украиной понятно там готовили "почву" задолго до Зеленского. Можно неграмотному политику наобещать с три короба,да только где эти "короба" брать ни кто не знает. Если умные армяне не понимают что их ждёт сценарий Украины. мы то русские здесь причём? Одной американской базой больше. подлёт меньше трёх минут и не только база пострадает. Что трудно узнать по чём армян покупают??