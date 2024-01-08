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Галлямов о прыжковом турнире: «Хотим что‑то «выкинуть» в медийном плане. Наш мозговой центр пока не вышел на максимальные мощности в плане креатива»

Турнир пройдет в Москве с 19 по 22 января. Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. – Сейчас как раз начнем усиленно готовиться.

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