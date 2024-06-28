Бобруйск: слово во славу.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая Победа - символ национальной гордости, воинской славы и доблести - навечно вписан в историю, и такой же вечной будет наша благодарность всем живым и павшим героям.
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