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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйск: слово во славу.

Бобруйск: слово во славу.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая Победа - символ национальной гордости, воинской славы и доблести - навечно вписан в историю, и такой же вечной будет наша благодарность всем живым и павшим героям.

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