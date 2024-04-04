Попытка номер опять: в Грузии снова хотят принять закон об иноагентах

Грузинская правящая партия повторно внесла в парламент закон об иноагентах. В прошлом году действующие власти уже пытались принять этот документ, но оппозиция организовала масштабные протесты и беспорядки, в результате от инициативы пришлось отказаться.
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