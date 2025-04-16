Киевский режим игнорирует мирные инициативы: ответ России неизбежен

Балу -

А кто сказал, что нынешней бандеровской власти нужен мир?... Правильнее будет даже так: им нужен мир, но на их условиях... Когда Россия признаёт себя побежденной, саморазваливается на сотню маленьких и никому не страшных лоскутков и отдает все свои богатства тем же самым бандерлогам... А эти дебилы начинают "панувать" и гонять по Красной площади и Арбату на "абрамсах" и "леопёрдах"... Вот такой мир им нужен... А мир, для того, чтобы хотя бы сохранить своё население и территории - им такого не надо... Только тотальное поражение и уничтожение России иного для них нет... Поэтому придется им сдохнуть...