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Киевский режим игнорирует мирные инициативы: ответ России неизбежен

Киевский режим игнорирует мирные инициативы: ответ России неизбежен

11 апреля спецпредставитель США по иностранным делам Стив Уиткофф провел третью встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвав ее “убедительной”.

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Комментарии
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Балу -
А кто сказал, что нынешней бандеровской власти нужен мир?... Правильнее будет даже так: им нужен мир, но на их условиях... Когда Россия признаёт себя побежденной, саморазваливается на сотню маленьких и никому не страшных лоскутков и отдает все свои богатства тем же самым бандерлогам... А эти дебилы начинают &quot;панувать&quot; и гонять по Красной площади и Арбату на &quot;абрамсах&quot; и &quot;леопёрдах&quot;... Вот такой мир им нужен... А мир, для того, чтобы хотя бы сохранить своё население и территории -  им такого не надо... Только тотальное поражение и уничтожение России иного для них нет... Поэтому придется им сдохнуть...
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10 час.
Юрий Золотарев
Бить по морде и тут же &quot;договариваться&quot;, не прекращая бить по морде!! С  бандеро-фашистнёй можно (и НУЖНО!) только ТАК!! НЕлюди не понимают человеческого обращения, им неведомы понятия &quot;совесть&quot;, &quot;порядочность&quot; (потому что это - чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ понятия, на НЕлюдей они не распространяются).
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5 час.
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