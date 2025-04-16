11 апреля спецпредставитель США по иностранным делам Стив Уиткофф провел третью встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвав ее “убедительной”.
Киевский режим игнорирует мирные инициативы: ответ России неизбежен
Комментарии
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А кто сказал, что нынешней бандеровской власти нужен мир?... Правильнее будет даже так: им нужен мир, но на их условиях... Когда Россия признаёт себя побежденной, саморазваливается на сотню маленьких и никому не страшных лоскутков и отдает все свои богатства тем же самым бандерлогам... А эти дебилы начинают "панувать" и гонять по Красной площади и Арбату на "абрамсах" и "леопёрдах"... Вот такой мир им нужен... А мир, для того, чтобы хотя бы сохранить своё население и территории - им такого не надо... Только тотальное поражение и уничтожение России иного для них нет... Поэтому придется им сдохнуть...
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10 час.
Юрий Золотарев
Бить по морде и тут же "договариваться", не прекращая бить по морде!! С бандеро-фашистнёй можно (и НУЖНО!) только ТАК!! НЕлюди не понимают человеческого обращения, им неведомы понятия "совесть", "порядочность" (потому что это - чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ понятия, на НЕлюдей они не распространяются).
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5 час.
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