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Китай

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Таджикистан и Китай имеют реальные возможности усилить сотрудничество во всех сферах -- профессор таджикского вуза

Душанбе, 3 июля /Синьхуа/ -- Таджикистан и Китай имеют большой потенциал для расширения и углубления взаимодействия во всех сферах, считает Абдурахим Джураев, профессор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в городе Худжанд.

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