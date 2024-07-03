Таджикистан и Китай имеют реальные возможности усилить сотрудничество во всех сферах -- профессор таджикского вуза

Душанбе, 3 июля /Синьхуа/ -- Таджикистан и Китай имеют большой потенциал для расширения и углубления взаимодействия во всех сферах, считает Абдурахим Джураев, профессор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в городе Худжанд.