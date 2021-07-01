Бизнес-ассоциации о проекте 5600: он сбивает страну с цивилизованного пути

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывают парламент к диалогу относительно законопроекта с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный законопроект") об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей, который парламент намерен рассмотреть в первом чтении 1 июля.