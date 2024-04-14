У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

юф юра федулов Сталин, руководя огромной страной, находил время лично интересоваться развитием искусства в СССР - театры, кино, литература, журналистика. И держал руку на пульсе...У него нельзя было особо забаловать. Потому-то все лучшее в культуре России осталось в двадцатом веке, в СССР. Сегодня же в РФ зтим заняться некому, другим заняты руководители....Деньги, деньги и только деньги.

ВУ Владимир Уфимцев Когда же они нажрутся?.. Это я про "рукой водителей"... которые должны быть, по определению, "государевыми мужами". А они - гавнюки и базарные хабалки... жадные до денег. Нет, лучше так: - когда же они все подохнут?.. Потому как на саване - карманов нет.