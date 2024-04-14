Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ЕСЛИ ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТО КУЛЬТУРА-СО СВОЕГО МИНИСТРА. С ВЕШАЛКОЙ ПОРЯДОК, А ВОТ С МИНИСТРОМ (МИ) ????? ПОЧ...У РОССИИ НЕТ СИЛ ...
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У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Не секрет, что либеральные влияния в театральной сфере особенно сильны: недруги России постарались.

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Комментарии
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юф
юра федулов
Сталин, руководя огромной страной, находил время лично интересоваться развитием искусства в СССР - театры, кино, литература, журналистика. И держал руку на пульсе...У него нельзя было особо забаловать. Потому-то все лучшее в культуре России осталось в двадцатом веке, в СССР.  Сегодня же в РФ зтим заняться некому, другим заняты руководители....Деньги, деньги и только деньги.
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9 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Когда же они нажрутся?.. Это я про &quot;рукой водителей&quot;... которые должны быть, по определению, &quot;государевыми мужами&quot;. А они - гавнюки и базарные хабалки... жадные до денег. Нет, лучше так: - когда же они все подохнут?.. Потому как на саване - карманов нет.
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8 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЕСЛИ ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТО КУЛЬТУРА-СО СВОЕГО МИНИСТРА. С ВЕШАЛКОЙ ПОРЯДОК, А ВОТ С МИНИСТРОМ (МИ) ????? ПОЧЕМУ НЕУПРАВЛЯЕМЫ ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ И ПОРОЧИЕ ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА, ЧТО В ВЕДЕНИИ МИНИСТРА ???? СТАЛО БЫТЬ НАМ НАДО НАЧИНАТЬ С МИНИСТРА !!! САМЕ ВРЕМЯ, ГРЯДЕТ СМЕНА КАБМИНА !!! ДОБРЕНЬКОГО НАМ ВСЕМ НАСТРОЕНИЯ !!!!
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5 мин.

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