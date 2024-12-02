БАПОР заявило о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП «Керем-Шалом»

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о приостановке поставок гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на палестино-израильской границе.
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