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БАПОР заявило о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП «Керем-Шалом»

БАПОР заявило о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП «Керем-Шалом»

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о приостановке поставок гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на палестино-израильской границе.

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