ГЕОХИ РАН: температура в Красной Поляне такая же, как 155 млн лет назад

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами изучили характеристики юрских отложений Горного Крыма и Кавказа и установили, что по отношению к периоду 155 млн лет назад температура в регионе оказалось такой же.