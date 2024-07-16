Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Кому-то захотелось там отели построить.РБК: Госдума план...
  • Георгий Михалев
    Щупальца иранских террористов по всему миру.CNN: Иран планиро...
  • Алекс Сэм
    Да нет просто у них на родине за подобную фигню за яйца бы к воротам прибили, а у нас даже если и арестуют то не факт...СК РФ: число отра...

ГЕОХИ РАН: температура в Красной Поляне такая же, как 155 млн лет назад

ГЕОХИ РАН: температура в Красной Поляне такая же, как 155 млн лет назад

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами изучили характеристики юрских отложений Горного Крыма и Кавказа и установили, что по отношению к периоду 155 млн лет назад температура в регионе оказалось такой же.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх