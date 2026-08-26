Поляки назвали причины неприязни к украинцам

Спор вокруг Волынской резни назвала главной причиной ухудшения отношений между поляками и украинцами наибольшая группа участников опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS) в Польше, сообщает 26 августа RMF24.
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