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Госдума хочет обязать блогеров получать лицензию на образовательную деятельность

Госдума хочет обязать блогеров получать лицензию на образовательную деятельность

Российских блогеров обяжут получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами "Единой России" и "Справедливой России", сообщают "Известия".

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