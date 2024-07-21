Госдума хочет обязать блогеров получать лицензию на образовательную деятельность

Российских блогеров обяжут получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами "Единой России" и "Справедливой России", сообщают "Известия".
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