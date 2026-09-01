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«Произошел накопительный эффект». Жирков назвал причины драки во время матча любительской лиги

«Произошел накопительный эффект». Жирков назвал причины драки во время матча любительской лиги

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с дракой в матче любительской лиги.

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