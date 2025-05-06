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Трамп считает, что победу во Второй мировой войне была одержано только благодаря американской армии

Трамп считает, что победу во Второй мировой войне была одержано только благодаря американской армии

Скандальное заявление президент США сделал на своей странице в одной из соцсетей.Победа во Второй мировой войне была достигнута исключительно благодаря усилиям Соединенных Штатов.

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