И снова мороз! В Поморье вновь опустится столбик термометра

Температура воздуха сегодня от -21° до -26°, на юге области — от -12° до -17°Температура воздуха сегодня от -21° до -26°, на юге области — от -12° до -17°Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег.