Песков: конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

Диалог идет на всех уровнях Пока конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя существуют действующие приглашения от обеих сторон, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.