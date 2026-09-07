Пленница Кавказских гор

Мадина, двадцатидвухлетняя горянка, сбегает из дома в ночь перед свадьбой с постылым Расулом. Она врывается в особняк Адама — холодного, расчётливого бизнесмена, держащего всё под контролем.
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