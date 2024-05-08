Ждем такую память во всех ноутбуках? iFixit разобрала Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 и показала модуль ОЗУ LPCAMM2

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 стал одним из первых в мире ноутбуков с оперативной памятью LPCAMM2 (Low Power Compressed Connection Memory Module), а сейчас специалисты разобрали ноутбук и показали соответствующий модуль вживую.
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