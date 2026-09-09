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Почему история Осипова про победу над АУЕ* звучит красивее, чем выглядела на самом деле

Почему история Осипова про победу над АУЕ* звучит красивее, чем выглядела на самом деле

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, отвечая главе региональной Общественной палаты Андрею Козлову на вопрос о демографических проблемах, привёл неожиданный пример собственного управленческого успеха — историю о том, как краю якобы удалось остановить распространение экстремистского движения АУЕ* среди молодёжи.

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