Малышев о трансферах «Спартака»: «Нет такого, чтобы спортдиректору давали 30 млн и трать их, как хочешь. Формируется задача под трансферное окно, далее расставляются приоритеты»

– Кахигао говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в 50 млн евро? – Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас – нет такого, чтобы спортивному директору давали 30 миллионов и трать их, как хочешь.