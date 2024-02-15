Входящие в состав Организации Североатлантического Договора державы строят планы по созданию специализированной базы, в рамках которой будут проводиться курсы для увеличения потенциала подразделений ВС киевского режима.
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